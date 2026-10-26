Первый снежок или снегодождь: когда москвичам ждать прихода зимы

В Москве в начале ноябре может выпасть слабый первый снежок, переходящий в снегодождь. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил эксперт в интервью РБК, "это временная история — снег будет таять". В начале ноября первый снежок может выпасть "в пограничном состоянии: снег с дождем или дождь со снегом". При этом Тишковец подчеркнул, что прогноз может быть уточнен, поскольку "еще целая неделя впереди — может, пойдет по другому сценарию".

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, которую цитирует aif.ru, обещает жителям столичного региона комфортное завершение октября, с сухой и теплой погодой.

При этом синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что в субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, начнется атмосферный перелом, а вслед за этими выходными стартует настоящая предзимняя перестройка. Уже с 3 ноября осадки в Москве и Подмосковье могут перейти в снег, который рискует стать практически ежедневным.

Пока нет полной ясности относительно того, когда в Москву придет настоящая зима. По прогнозу руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, это может произойти в начале декабря, а начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков считает, что зима наступит в середине первого зимнего месяца, сообщает РБК.