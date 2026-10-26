ФСБ сорвала атаку дронами на ключевой объект противоракетной обороны Москвы

ФСБ задержала двух агентов СБУ, которые готовили атаку дронами на один из ключевых объектов противоракетной обороны Москвы, а также теракт на объекте электроэнергетики в Московском регионе.

Задержанными являются двое выходцев из Закавказья, 1991 и 1998 годов рождения.

По данным спецслужб, один из задержанных был завербован СБУ. По заданию украинских спецслужб, мужчина прибыл в Россию для подготовки теракта. Для проведения операции он привлек своего знакомого.

Позднее фигуранты изъяли из тайников в Смоленской и Калужской областях дроны и компоненты взрывных устройств. Они должны были настроить беспилотники и доставить их на точки запуска в Московской области. Управляться дроны должны были дистанционно с территории Украины.

Злоумышленников задержали на этапе приготовления к совершению террористического акта, отметили в ФСБ.