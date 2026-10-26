"Болезнь многое забирает": борющаяся с раком Алена Рапунцель рассказала, как близкие отреагировали на ее диагноз

Алене Савкиной, которую зрители "Дома-2" знают как Рапунцель-младшую, диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому. Рак уже достиг четвертой стадии.

Сейчас ее поддерживают Александр Смуров, от которого она родила дочь, и семья. В своем блоге Алена прямо заявила, что из-за ее болезни близкие переживают тяжелый период. Она говорит, что им страшно и иногда накатывает безысходность. "Сегодня мы справляемся. А завтра снова страх и опустошение", - отметила Рапунцель.

Ее смертельно опасный диагноз стал испытанием для всей семьи. Савкина рассказала: "Любить человека, когда все хорошо — легко. Гораздо сложнее сохранить тепло, когда боль и страх иногда оказываются сильнее нас. Мы пять лет строили нашу семью. Радовались детям. Путешествовали. Мечтали. Болезнь многое забирает. Но я очень хочу, чтобы в будущем мы оглянусь назад и сказали: "Мы не позволили забрать у нас еще и любовь".

Савкина отметила, что когда ее возлюбленный узнал о диагнозе, то старался держаться. И ему это какое-то время удавалось. Но в один момент он не выдержал и расплакался.

Ранее Алена сообщила, что ей стало хуже. Она попала в больницу буквально через три дня после выписки. У нее диагностировали пневмонию. Только после выздоровления Рапунцель сможет приступить к очередному этапу борьбы с онкологическим заболеванием.

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