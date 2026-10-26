Жена Миши Маваши, с которой он сыграл свадьбу 11 дней назад, выступила с заявлением

Рэпер и общественный деятель Михаил Ниц, более известный как Миша Маваши, скончался 25 октября. Артисту был 41 год.

Изначально сообщалось, что произошел несчастный случай из-за неосторожного обращения с оружием. Однако позже ряд Telegram-каналов сообщил, что Михаил совершил самоубийство.

Во время трагедии дома, но в другой комнате, находилась жена музыканта Екатерина. Пара сыграла свадьбу 15 октября, казалось, что оба очень счастливы. Сейчас вдова убита горем и не знает, как жить дальше. Екатерина нашла в себе силы сделать заявление в соцсети.

"Сердце разрывается… Всего несколько дней назад был самый счастливый день… И вот тебя нет. Как жить без тебя, не улетай. Один вопрос: почему все так несправедливо?!" — написала она.

Поклонники Маваши соболезнуют Екатерине и желают ей сил пережить горе. Почитатели таланта Миши скорбят вместе с его женой. "Будем помнить вечно, брат. Покойся с миром"; "Екатерина, держитесь! Страшное горе"; "Сил вам, Екатерина"; "Процессы и механизмы, которые запустил этот человек, бесценны. Их уже не остановить"; "Екатерина, держитесь! Страшное горе", — пишут пользователи Сети.

Напомним, что Михаил три года назад пережил развод. В 2021 году он женился на певице Валерии Воеводиной, брак распался. В октябре 2026 года Маваши сыграл свадьбу с Екатериной.

Пока не сообщается, когда и где состоится прощание с артистом. Дату и место проведения гражданской панихиды объявят позднее. Также представитель Маваши пообещал огласить настоящую причину смерти после проведения экспертизы.