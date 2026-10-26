Сын поселился рядом с Наташей Королевой: певица следит за ним из окна

Наташа Королева и Сергей Глушко приняли выбор единственного сына Архипа и даже помогли ему улучшить жилищные условия. Теперь наследник артистов и его супруга Мелисса Фокс живут в центре столицы.

Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его избранницу самостоятельности.

С тех пор Глушко-младший на шее у родителей не сидит. Он окончил магистратуру МГИМО по экономической специальности, а до этого он получил образование в Высшей школе экономики на факультете востоковедения, знает английский и японский языки. Недавно его приняли на работу в одну из компаний Японии, и теперь Архип собирает документы для поездки.

Кроме того, недавно Глушко-младший вместе с женой перебрался в новую квартиру. Ее им подарил муж Наташи Королевой. "Двушка" находится буквально напротив их с певицей собственной квартиры. "С окон вижу их балкон. Вижу, когда они дома. Это далековато, но светом поморгать можно", - сообщила Наташа.

Певица подчеркнула, что старается держать нейтралитет и не вмешивается в отношения сына с супругой, передает "КП". "Я считаю, у них своя жизнь. Они должны все пройти самостоятельно", - заключила артистка.

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