США задумали сделать Виктора Орбана генсеком ООН

Соединенные Штаты рассматривают кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве возможного следующего генерального секретаря ООН. Такими сведениями поделились информированные источники.

По словам собеседников The Wall Street Journal, интерес к кандидатуре объясняется его подтвержденной способностью руководить в условиях "враждебной обстановки", а также его приверженность "верной идеологии".

Как пишет WSJ, Вашингтон считает, что Орбан в качестве кандидата на пост генсека всемирной организации смог бы заручиться поддержкой России и Китая. В целом, предполагают в Госдепартаменте США, венгерский политик получил бы голоса минимум десяти из 15 членов Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспан получила больше всего голосов поддержки по итогам четвертого предварительного голосования по кандидатурам на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Окончательное решение о новом генсеке ООН должно быть принято до конца 2026 года, поскольку 31 декабря истекает срок полномочий занимающего сейчас этот пост Антониу Гутерриша.

Между тем президент России Владимир Путин отметил, что ООН является важным форматом, но Россию в его работе устраивает далеко не всё. Как подчеркивал российский лидер, жизнь не стоит на месте, поэтому, "наверное, не всё, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет".