Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду предложение продлить всеобщую мобилизацию и военное положение в стране.

В случае согласования украинским парламентом этой инициативы всеобщая мобилизация и военное положение на Украине будут пролонгированы на очередные 90 дней — до 29 января 2027 года.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что европейские спонсоры киевского режима нашли "креативные способы" обеспечить ВСУ пушечным мясом, включая мобилизацию женщин. В Брюсселе боятся, что без призыва женщин Киеву вскоре не хватит живой силы для продолжения войны с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что укомплектованность некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) не превышает 20-30%. При этом темпы набора контрактников в ряды российской армии превышают плановые показатели.