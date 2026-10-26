Дачникам напомнили про огромные штрафы за золотарник канадский

Лицам, не принимающим мер по уничтожению инвазивных растений на своих земельных участках, грозят крупные штрафы. Так называют неаборигенные виды растений, угрожающие биологическому многообразию.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и другие нормативно-правовые нормы, золотарник канадский считается инвазивным растением в Москве, Орловской области и в Сибири.

Если граждане игнорируют требование закона по уничтожению инвазивных растений на своих участках, им могут грозить штрафы до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц наказание может составлять 700 тысяч рублей штрафа, если растение включено в региональный перечень опасных инвазивных видов.

Старший научный сотрудник — руководитель группы "Биоресурсная коллекция" Всероссийского центра карантина растений Виталий Кулаков заявил агентству, что непроведение предписанных законом мероприятий по ликвидации инвазивных растений может привести к серьезной административной ответственности или даже к лишению прав на участок.

В случае обнаружения потенциально опасных видов хозяин участка должен уведомить соответствующее территориальное управление Россельхознадзора. Если подтвердится, что растение опасно, нужно следовать выданным предписаниям или программе локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта.

Ранее жителям Москвы напомнили про опасность борщевика и призвали не пытаться бороться с этим растением своими силами. Вместо этого следует оставить сообщение на портале "Наш город", пройдя авторизацию на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении.