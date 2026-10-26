Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово

В Южном Бутове построили школу с ИТ-полигоном и робоклассом. Здание на Варшавском шоссе рассчитано на 600 учеников, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в новой школе обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, класс по робототехнике и многое другое. Особое внимание уделили спорту. В школе есть спортивный и гимнастический залы, а на улице разместилась площадка для игр с мячом. Учли и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Собянин.

Самое здание получилось ярким. Фасады украсили плиткой разных оттенков и фактуры, а оконные проемы выделили разноцветными декоративными вставками.