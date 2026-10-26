ВС России ускорили продвижение в направлении Краматорска и Славянска

В ответ на террористические атаки киевских неонацистов на российскую гражданскую инфраструктуру этой ночью наши военные нанесли новую серию ударов беспилотниками по тыловым районам Украины. В Харьковской области уничтожены склад хранения дронов большой дальности и электроподстанция, питавшая предприятия вражеского ВПК. Ещё один объект энергетики поражён в Хмельницкой области. А под Одессой целью стала портовая инфраструктура - терминалы и склады, через которые на фронт шло вооружение для киевских боевиков. Кроме того, мощные взрывы прогремели во временно оккупированном ВСУ Запорожье. На этом же участке фронта наши бойцы штурмуют пригороды Орехова. Артиллерия и авиация не позволяют противнику перебрасывать резервы и пополнять боекомплект. Также российская армия ускорила продвижение в направлении Краматорска и Славянска.

Тяжело в учении, легко в бою. Для штурмовиков группировки "Центр" - главный девиз. Это кадры тренировки на полигоне в тыловом районе спецоперации. В программе обучения в том числе психологическая полоса препятствий. Звуки дронов, взрывы, пыль, дым и другие атрибуты войны, а также тактическая подготовка и боевое слаживание. Все направлено на одну цель - успешное выполнение задачи.

А это уже реальный бой на Днепропетровском направлении, где сейчас идет активное продвижение наших войск. Противник отступает разрозненными группами - чаще всего безуспешно.

В Запорожской области штурмовики группировки "Восток" застили еще один опорный пункту ВСУ. Но главная сложность, отмечают бойцы, это БПЛА противника. Вот и сейчас во время штурма опорника потребовалась поддержка с воздуха. Наши дроны - перехватчики прибыли буквально через несколько минут.

Активное противодействие вражеским дронам в Запорожье и с земли. Особое внимание - автодорогам, где ВСУ постоянно пытаются атаковать не только наши военные колонны, но и гражданский транспорт. Только одна мобильная огневая группа уничтожила за смену полтора десятка ударных БПЛА противника.

Прикрывают мобильные огневые группы и работу наших расчетов ствольной и реактивной артиллерии. В Днепропетровской области самоходные артустановки "Мста - С" поразили пункты временной дислокации ВСУ. А в Харьковской области расчеты РСЗО "Торнадо - С" уничтожили пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ.