Оксана Самойлова отказалась писать заявление на Джигана после его пьяного дебоша

Шумиха вокруг Оксаны Самойловой и Джигана не утихает. Лишь недавно стало известно, что в июле артист будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви маме и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль.

А теперь распространилась информация, что Оксана Самойлова отказалась писать заявление на Джигана, потому что очень его боится, передает Baza. В настоящее время полным ходом идет доследственная проверка.

Интересно, что охранник семьи, в которого рэпер стрелял, так и не пришел на опрос, однако в распоряжении следователей есть аудиозапись, на которой он рассказывал о нападении Джигана. Самого рэпера проверяют по статьям о хулиганстве и незаконном лишении свободы.

Ранее отношения рэпера и его экс-супруги проанализировала известный психолог Вероника Степанова. По ее мнению, изначально именно Джиган был звездой в отношениях, но постепенно роли сместились, и главное место заняла Оксана.

По ее мнению, когда Оксана забрала пальму первенства, с одной стороны, Джиган расстроился, но с другой, расслабился и стал делать все, что ему заблагорассудится. Вероника поверила словам Оксаны про выходки Джигана и даже допустила, что та преуменьшила серьезность ситуации. Она предположила, что годами Оксана жила рядом с зависимым человеком, ее "плюс-минус все устраивало". Но ситуация изменилась, когда она стала зарабатывать больше мужа и, по мнению Степановой, "завела новые отношения". Кстати, сама Самойлова утверждает, что у нее нет другого мужчины.

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