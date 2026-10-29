Чтобы спасти деревья и кустарники от зимних оттепелей сделайте это в ноябре

Кажется, что с наступлением холодов дачникам больше нечего делать на участке. Грядки и сад в порядке, инструмент убрали под замок и даже домик законсервировали на зиму. Но есть важная процедура, которую стоит сделать именно в ноябре, пока температура колеблется на грани плюса и минуса. Благодаря ей, ваши деревья и кустарники будут надёжно защищены от морозов и длинных весенних оттепелей. Речь идёт о влагозарядном поливе.

Зачем нужен влагозарядный полив

С начала осени растения активно готовятся к зимовке. Если погода стоит сухая и солнечная, у них нередко возникает дефицит влаги, который негде восполнить. Поэтому плодовые оказываются не готовы к предстоящим морозам, буквально иссушающим их кору и побеги. В результате к весне ели и другие хвойные желтеют, а лиственные деревья и ягодные кустарники могут вымерзнуть, а то и заболеть.

Влагозарядный полив решает несколько проблем:

восполняет летнюю нехватку влаги, особенно после обильного урожая,

препятствует пересыханию молодых побегов и стволов в сильные морозы,

защищает корни от ранних заморозков (актуально для молодых деревьев),

помогает сохранить цветочные почки в период оттепелей.

Когда поливать деревья

Главное для влагозарядного полива — выбрать правильное время. Не стоит увлажнять деревья до того, как они сбросят листву. Это может вызвать обильный рост молодой поросли, которую уничтожат зимние холода. Лучше дождаться начала листопада и только потом приступать к процедуре. Кроме того, следите за температурой. Она должна колебаться в пределах от 0 до +2, +3 градусов.

Техника полива и выбор культур

Техника полива очень проста. Можно делать это с помощью шланга или вёдер, ориентируйтесь на своё удобство. Под каждое молодое дерево или взрослый куст нужно вылить не меньше 50 литров воды. Растениям старше 5-7 лет необходимо примерно 90 литров жидкости. Что касается других культур, то земля под ними должна промокнуть на 50-60 сантиметров.

Есть ещё несколько правил: старайтесь не попадать на стволы деревьев, поливая вишни, абрикосы и другие косточковые отступите от ствола 15 сантиметров, чтобы не намочить корневую шейку, после процедуры замульчируйте приствольный круг.

Влагозарядный полив в первую очередь нужно проводить для растений, склонных к раннему росту. Это малина, ежевика, земляника садовая, смородина и крыжовник. Непременно нужен полив и для винограда. Следующими в списке идут теплолюбивые деревья: черешня, персик, абрикос, жимолость, южные сорта груш и яблок. А старинным сортам вроде "Белого налива" или "Антоновки" дополнительное увлажнение не требуется.

Когда влагозарядный полив не нужен

Бывают ситуации, когда поливать деревья не нужно. К примеру, если предыдущие месяцы были дождливыми и почва хорошо напиталась влагой. Чтобы проверить её состояние, выкопайте яму глубиной 40-60 сантиметров и возьмите со дна горсть земли. После этого сожмите её в руке. Если комок разваливается — поливайте обязательно. А когда формируется в плотный шар, значит, в грунте достаточно воды и ничего делать не нужно.

Кроме того, с осторожностью поливайте растения, если живете в регионе, где зимой снег регулярно сменяется оттепелью и проливным дождём. Здесь почва успевает напитаться водой до начала весны.