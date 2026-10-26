Рособрнадзор представил проект графиков ЕГЭ и ОГЭ в 2027 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) представила на общественное обсуждение в понедельник, 26 октября, график сдачи единого государственного и основного государственного экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ соответственно).

Как уточняет ведомство, проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 19 марта по 19 апреля, основного периода – с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода – с 3 по 24 сентября. Досрочный период ЕГЭ-2027, согласно проекту документа, должен пройти с 19 марта по 19 апреля.

Предполагается, что откроют основной период ЕГЭ 1 июня экзамены по истории, литературе и химии.

Дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ-2027 по выбору самого выпускника до поступления в высшее учебного заведение предлагается провести 8 и 9 июля.

Что касается ОГЭ-2027, его основной период должен пройти со 2 июня по 5 июля и начаться с экзамена по математике. 5 июня пройдут экзамены по информатике и иностранным языкам, 11 июня – по русскому языку. 8, 16 и 21 июня будут проводиться экзамены по всем предметам за исключением русского языка и математики.

Резервные сроки сдачи ОГЭ в 2027 году установлены с 28 июня по 5 июля. Досрочный период установлен с 20 апреля по 14 мая.

Ранее Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные Минобрнауки вузы в 2027 году. По сравнению с 2026 годом изменений нет. Самые строгие требования предъявляются к абитуриентам, которые сдают ЕГЭ по информатике (46 баллов) и обществознанию (45 баллов).

Несмотря на периодическую критику ЕГЭ, звучащую в обществе, отказываться от этой формы аттестации не планируется. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, ссылаясь на опыт других государств, что отмена контрольных работ и экзаменов приводит к деградации системы образования.