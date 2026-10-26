Володин призвал законодательно закрепить принцип служения ИИ людям

Искусственный интеллект (ИИ) не только открывает новые возможности, но и бросает особые вызовы. На это указал в понедельник, 26 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Выступая на пленарном заседании 12-го Международного парламентского форума БРИКС, политик призвал на уровне крупных международных объединений, таких как БРИКС и ООН, законодательно закрепить принцип служения ИИ людям.

Володин подчеркнул, что важно помешать формированию "ситуаций, когда искусственный интеллект начнет управлять человечеством". Чтобы предупредить подобные риски, важно озаботиться законодательным регулированием ИИ.

Видеозапись выступления опубликована в официальном "Макс"-канале председателя Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин сослался на мнение экспертов, которые предупреждают: распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, причем при помощи "кем-то настроенных алгоритмов". Это грозит обезличиванием и цифровым тоталитаризмом.

Между тем внеурочный курс по искусственному интеллекту (ИИ) и информационной безопасности начнут преподавать в российских школах. Еще в 2023 году российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными одобрительно высказался о предложении предоставить школьникам возможность изучать искусственный интеллект, как это делают в Китае.