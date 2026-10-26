Арина Шарапова рассказала об отношениях с Эвелиной Хромченко: "Это была настоящая война"

Арина Шарапова почти 40 лет работает на телевидении. Ярким витком в ее карьере было участие в телепроекте "Модный приговор".

Тогда популярная программа выходила во главе с кутюрье Вячеславом Зайцевым. "После его ухода из "Модного приговора" многое изменилось. Но я уверена, что любители моды по-прежнему с интересом смотрят программу. По крайней мере, я на это надеюсь. Возможно, они находят для себя полезные лайфхаки, как сейчас говорят, и применяют их на практике", - отметила Шарапова.

Она подчеркнула, что с героинями шоу у нее никогда не было конфликтов, но призналась, что сердилась, когда видела, как те "недостаточно ухаживают за собой". Но им на помощь приходили стилисты шоу, которые помогали преобразиться.

Зато непросто было Арине Шараповой в общении с Эвелиной Хромченко. "Когда Эвелина Хромченко пришла в эфир, отношения у нас складывались непросто. Это была настоящая война титанов, и, наверное, именно это противостояние смотрелось в кадре особенно ярко. К тому моменту я уже состоялась в профессии, а Эвелина ещё только утверждалась в ней. Она использовала методы, которые в нашей среде часто считались недопустимыми. Со временем отношения наладились. В "Модном приговоре" я проработала почти пять лет", - поведала телеведущая aif.ru.

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