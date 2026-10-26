Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции освободили населенный пункт Общее Запорожской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в понедельник, 26 октября.

Как уточняет оборонное ведомство в своем официальном "Макс"-канале, отличились подразделения группировки войск "Восток" ВС России.

Кроме того, в Запорожской области дроноводы группировки "Восток" отработали по опорникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив живую силу противника.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что утраченные киевским режимом регионы — это не "их территория", а исторические российские земли. Высказываясь об очередном заявлении утратившего легитимность президента Украины о якобы готовности смириться с потерей территорий, Путин отметил, что подобная терминология неуместна.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заверил, что наша страна доведет до конца процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань "в полном соответствии с чаяниями" людей, проживающих в этих регионах.