ФСБ раскрыла подробности о готовивших теракты на объекты ПВО в Москве

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на одном из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы, а также на объекте энергетики. Задержаны два агента СБУ. Для атаки они планировали использовать ударные беспилотники, которые изъяли из тайников. Рассчитывали на денежное вознаграждение. Теперь диверсантов ждёт длительный тюремный срок.

Используя фонарик от телефона, этот мужчина откапывает тайник в лесу. На связи куратор из Украины. Тайник был едва завален землей. Внутри коробки, перемотанные серым армированным скотчем. В них FPV-дроны и взрывчатка. По данным ФСБ, два тайника находились на территории Калужской и Смоленской областей. Задержаны двое выходцев из Закавказья. 35 и 28 лет. Первый проживал в Днепропетровске и был завербовал сотрудником СБУ. Мужчина ехал в Россию на задание, думая, что заработает лёгкие деньги. И позвал с собой близкого знакомого помоложе. Вместе они и оказались в российском лесу - в поисках тайников.

Далее задачей завербованных Украиной агентов было собрать беспилотники. Это делали в машине на коленях. Задачу им дали не сложную - словно конструктор собрать по инструкции. Собранные беспилотники этим двоим нужно было доставить в Московскую область. И включить устройства на определенной точке перед взлетом. Далее управлением занимались бы украинские операторы, дистанционно. Целями теракта должны были стать объект энергетики и один из ключевых объектов противоракетной обороны столицы.

О судьбе своих марионеток на территории России украинские кураторы не беспокоились. Как и дроны - для них это расходный материал. Теперь оба отправлены по решению суда под арест. Уголовное дело возбуждено по статье "Участие в террористическом сообществе". Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы. Избежать наказания можно, если после вербовки гражданин добровольно обратиться в ФСБ и поможет предотвратить теракт.