В Москве готовятся к открытию саммита Россия - Африка. Прибывают зарубежные делегации, в составе которых главы государств и правительств. В столице уже встретили лидеров Ганы, Мали, Зимбабве, Мозамбика. Участие подтвердили более 30 стран континента. Предстоит насыщенная программа.

И, как сообщил пресс-секретарь российского президента, Владимир Путин продолжает подготовку к мероприятию. На полях запланировано много двусторонних встреч на высшем уровне. Ожидается и подписание большого количества межгосударственных соглашений.

И сегодня уже начал работу объединённый пресс-центр саммитов Россия-Африка и Форума стран-экспортёров газа, который в эти дни также проходит в Москве. Аккредитованы более полутора тысяч представителей СМИ из 70 государств.