Собянин дал старт строительству нового Большого Московского цирка

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству нового здания Московского цирка в Мневниковской пойме. Современный комплекс рассчитанный на 5 тысяч зрителей станет самой технологически оснащенной площадкой мира. Здесь будут сменные манежи, современный свет, звук. Мультимедиа, голографические эффекты и высокотехнологичные декорации. Всё это расширит творческие возможности артистов и режиссеров.

Масштаб работ и грандиозность замысла впечатляет. Сами братья Запашные уверенно заявляют: здесь будет лучший в мире цирк.

"Наши строители заложили большое количество технических новшеств, которые будут обгонять уже существующих конкурентов, и я уверен, сделают все для того, чтобы озадачить тех, кто хочет быть лучше, потому что это будет очень-очень сложно, может быть, даже и невозможно", - отметил Эдгард Запашный, народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

Московские традиции объединят с передовым мировым опытом. Братья Запашные и команда проектировщиков изучали лучшие в мире арены - и лучшие технологии воплотят в новом здании Большого Московского цирка.

"Проектом предусматривается порядка 11 трансформаций манежа. Самым зрелищным будет водный канал. Он будет оборудован множеством фонтанов, водных эффектов и даже стеной дождя", - пояснил Иван Севостьяненко, главный технолог проекта.

А еще - ледовый, конный, батутный, танцевальный манежи. Под сценой оборудуют гигантскую шахту. Трансформации будут происходить незаметно для зрителя - за считанные минуты.

"Мы объединяем драгоценный опыт, которого нет ни у кого, это опыт советский, это опыт современного российского цирка, и в том числе впитываем определенные достижения, которые есть у иностранцев", - отметил Аскольд Запашный.

Технологичные системы звука и света, огромные медиаэкраны - новый цирк сможет вместить до пяти тысяч зрителей. Особое внимание уделят условиям содержания животных: им выделят просторную территорию - более пяти тысяч квадратных метров, с удобными вольерами, прогулочными зонами, бассейном с морской водой для ластоногих и ветблоками. Сегодня старт строительству дал мэр Москвы Сергей Собянин.

"После тщательных консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом, с горожанами посоветовались, и вот подготовили такой серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка, который по своей архитектуре и технологиям является уникальным, дает уникальные возможности, для того чтобы продолжать лучшие традиции нашего российского цирка и создавать совершенно уникальные, интересные проекты мирового уровня", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

А знаменитую семейную династию уже продолжают дочери братьев Запашных - мультижанровые артистки, они, что называется, "родились в опилках" - на арене с самых юных лет. И теперь ждут, как смогут проявить себя с новыми возможностями технологичного цирка.

Здание, фасад которого будет напоминать цирковой шатёр, будет венчать шпиль. Вокруг появится комплексная территория, которая тоже будет трансформироваться: летом - парк с амфитеатром, сценой и детскими площадками, зимой - каток. Здесь разместят и школу циркового искусства.