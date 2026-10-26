Вакцину от аллергии на пыльцу березы создали в России

Так проводят аллергопробы. Если на коже появится покраснение, зуд или волдырь - значит организм распознал раздражитель. В этом случае пациенту могут назначить курс вакцинации. Например, новым препаратом "Аллергарда" - он создан специально для борьбы с аллергией на берёзу.

"Это суспензия для подкожного введения. Инъекции проводятся один раз в месяц и начинать лечение нужно задолго до начала сезона пыления березы. Результаты исследований первой и второй фазы показали: у 25 процентов пациентов либо вообще не было симптомов, либо они были минимальные, и таких пациентов было больше, чем тех, кто получал плацебо", - рассказала Ольга Елисютина, врач аллерголог-иммунолог НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России.

Аллерген в пыльце берёзы - это белок, а в препарате - лишь его отдельные фрагменты. Если представить эту молекулу в виде последовательности аминокислот, как бусины на нитке, то в природе она как бы свёрнута в клубок. В вакцине её изменили.

Эту же технологию можно применить и к другим аллергенам - то есть на этой базе можно постепенно создавать целую линейку новых вакцин. "Аллергарда" работает не только против пыльцы берёзы, но и против связанных пищевых аллергий - на яблоки, груши, персики, сою и арахис. Кроме того, препарат может снизить риск развития бронхиальной астмы у аллергиков.

"По результатам первой и второй фазы и по промежуточным результатам третьей фазы уже была доказана надлежащим образом эффективность и безопасность данной вакцины, что позволило зарегистрировать ее в Министерстве здравоохранения, и в ближайшее время вакцина будет введена в гражданский оборот", - сообщил Валерий Смирнов, профессор, заместитель директора по научно-производственной деятельности НМИЦ аллергологии и иммунологии ФМБА России.

На окнах - сетки, а на улицу только в маске. Так живёт большинство тех, кто страдает от аллергии. Некоторым и вовсе приходится уезжать на время из города. Пока вакцина только готовится войти в оборот, врачи напоминают: аллергию не стоит терпеть. Чем раньше начать лечение, тем меньше риск, что к реакции на пыльцу добавятся новые - например, на продукты.