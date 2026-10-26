Колокола Храма Христа Спасителя обретают новый голос

Колокола Храма Христа Спасителя зазвучали по-новому. Чтобы добиться гармонии, пришлось заменить некоторые из них, которые не вписались в ансамбль - и были явно не в ладах с другими. Но главные - с золотыми "голосами", хоть и на других местах, но по-прежнему в "хоре". Достичь идеального звона помогли и высшие силы, и вполне реальные.

Главный собор страны обретает новый голос - гармоничный и слышимый отовсюду. Это результат математических расчетов и сложнейшей инженерной работы. В новом строе звучат шесть колоколов, и еще один готовится к установке.

Колокола отлили с заранее заданным звучанием и мелодичным сочетанием обертонов - в традициях Русского колокольного звона.

"Когда в звучании одного колокола одновременно звучат 3-4 хорошо слышимые ноты или частоты. И вот этими частотами колокола как бы цепляются друг за друга", - рассказал Игорь Коновалов, руководитель звонарей Московского Кремля и Храма Христа Спасителя.

Три замененных колокола продолжили работать в новом качестве - их перевесили с восточной стороны на западную, чтобы решить важную акустическую задачу - обойти купол, который заслоняет звук как огромный экран.

"И теперь эти три колокола, которые прекрасно сочетаются, с большим колоколом весом 18 тонн, с главным колоколом храма - 30 тонн, они образуют очень стройное хорошее сочетание между собой", - рассказал Константин Мишуровский, звонарь Храма Христа Спасителя.

А чтобы все колокольни звучали синхронно, в храме появился дирижер. Во время недавней реставрации вокруг колоколен возводили строительные леса и баннеры. Звонари прорезали в полотнах специальные окошки, чтобы видеть друг друга и держать ритм.

Главный звонарь России поделился основами своего мастерства. В конце 90-х Игорь Коновалов помогал возрождать традиции колокольного звона в стране. И именно он создал художественное оформление новых колоколов Храма Христа Спасителя - по фотографиям и описаниям. От прежнего храма сохранилось только два колокола - один из них хранится в музее собора.

"Я тогда взял этот мотив с большого царского колокола, который там есть, он сохранился на фотографиях. Я его перечертил, перерисовал. Мастера зиловские сделали специальный пресс-формы, куда загнали воск, и воск имел вот эти очертания, как бы и переплетающихся деталей с жемчужником", - пояснил Игорь Коновалов.

И появились лики святых. Поэтому для мастеров колокола - звучащие иконы.