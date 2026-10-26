Движение в центре Москвы временно ограничат в связи с саммитом "Россия - Африка"

Информация для автомобилистов. Движение транспорта на нескольких набережных и улицах в центре Москвы временно ограничат с 27 по 29 октября. Это связано с проведением саммита "Россия - Африка".

Так, завтра с 11 утра будет перекрыто движение на улицах Рочдельская, Мантулинская, 1905 года. А также на Краснопресненской набережной.

В среду и четверг нельзя будет проехать по улицам Тверская, Петровка, Моховая, Охотный Ряд, Волхонка, Новая и Старая площади. Большому Москворецкому и Малому Устьинского мостам. А также Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережным.

Ограничения будут снимать по окончании мероприятий. Водителям рекомендуют заранее строить свой маршрут.