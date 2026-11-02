Как Диана отомстила Карлу III за измену с Камиллой в медовый месяц: дворец тщательно скрывал это

Принцесса Диана во время медового месяца узнала, что принц Чарльз продолжает отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Для нее это стало потрясением, в порыве гнева принцесса дерзко отомстила мужу.

Диане тогда было 20 лет, а будущему королю Карлу III — 32 года. После роскошной свадьбы 29 июля 1981 года молодожёны отправились в 12-дневный круиз по Средиземному морю на борту королевской яхты Britannia. Однако романтическое путешествие, маршрут которого включал остановки в Тунисе, Алжире, на Сицилии, греческих островах и в Египте, оказалось омрачено ожесточёнными разногласиями, желанием Чарльза оставаться в одиночестве и растущими подозрениями Дианы относительно его отношений с Камиллой Паркер-Боулз.

"Её также возмущало, что он часами сидел за своим мольбертом. Из-за этого между ними происходило множество бурных ссор", — рассказала королевский биограф Пенни Джунор, описывавшая непростой медовый месяц супругов Уэльских.

По словам Джунор, Чарльз взял с собой акварельные краски, холсты и книги южноафриканского писателя Лоренса ван дер Поста, надеясь, что они с молодой женой смогут вместе читать и обсуждать интересующие его темы. Однако Диана воспринимала его увлечение чтением и живописью как свидетельство того, что муж предпочитает заниматься собственными интересами, а не проводить время с ней.

Джунор рассказала об одном особенно разрушительном эпизоде: "Однажды, когда Чарльз рисовал на прогулочной палубе яхты „Британия“, он примерно на полчаса отошёл, чтобы на что-то посмотреть. Когда он вернулся, то обнаружил, что Диана уничтожила его картину и все художественные принадлежности".

Этот случай продемонстрировал значительные различия между молодожёнами, чей брак с самого начала привлекал исключительное внимание общественности. Чарльз, увлечённый художник-любитель, писавший акварелью, ценил спокойные интеллектуальные занятия, тогда как Диана ожидала от мужа нежности, общения и постоянных подтверждений его любви.

Впоследствии Диана призналась в письме одной из подруг, что скандал на яхте она устроила из-за связи Чарльза с Камиллой. Принцесса вспоминала, как обнаружила, что ее муж носит запонки с двумя переплетёнными буквами C, которые, по её убеждению, обозначали имена Чарльза и Камиллы.

"Во время нашего медового месяца у него на запястьях появляются запонки. Две переплетённые буквы C, как в логотипе Chanel. Понимаете? Я сразу всё поняла. И тогда я спросила: „Это Камилла подарила тебе их, правда?“ Он ответил: „Да, а что в этом плохого? Это подарок от подруги“. И тут у нас разразилась грандиозная ссора. Ревность, абсолютная ревность. И ведь это была такая хорошая идея — две буквы C, — но не такая уж хитроумная", — рассказывала Диана.

Принцесса также утверждала, что незадолго до их свадьбы Чарльз заказал браслет для Камиллы, что ещё больше усилило её опасения. Позднее Диана призналась, что во время медового месяца ей даже снилась Камилла, а подозрения по поводу отношений между Паркер-Боулз и Чарльзом полностью завладели её мыслями.