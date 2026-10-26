Опасную тропическую инфекцию обнаружили в России

В России подтвержден завозной случай лихорадки Зика. Заболела женщина, которая в сентябре вернулась с отдыха на острове Бали.

Как уточняет Роспотребнадзор в своем "Макс"-канале, пациентку поместили в инфекционный стационар. Биоматериал исследовали в уполномоченном учреждении — диагноз подтвердился.

Заразиться лихорадкой Зика можно в некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии через укус комара, который является носителем вируса. В России основной риск связан с завозом инфекции путешественниками из неблагополучных регионов.

Однако на российских пограничных пунктах действует система "Периметр" для оценки рисков завоза инфекций. В России создана тест-система для оперативной диагностики лихорадки Зика.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивала: во многих странах сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, причем "много самых разных инфекционных опасных заболеваний". Опасность представляют и малярия, это и брюшной тиф, а также "лихорадки самые разные: и Зика, и денге, и чикунгунья".

Между тем Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение в России дупляного комара (Anopheles plumbeus) — потенциального переносчика тропической малярии. Ведомство отмечало, что эпидемиологическое значение появления этого насекомого оценивается как невысокое. Чтобы дополнительно минимизировать риски, в России проводят специальную обработку водоемов от личинок комаров и взрослых особей.