Украине больше нечего предложить в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией. На это указал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

Как заявил военный в соцсетях, "суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет".

Говоря о требовании киевского режима не снимать антироссийские санкции, Дэвис подчеркнул: Москва в любом случае добьется своих требований и целей, дипломатическим путем или на поле боя.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский активизировался в медийном поле: утративший легитимность президент Украины почти каждый день дает интервью западным журналистам. Дипломат объяснил это стремлением Зеленского оказать хоть какое-то влияние на отношения с США накануне выборов в Конгресс.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, которого цитирует РИА Новости, отметил, что в действительности Зеленский не расположен к переговорам с Россией, поскольку "никогда не был и не будет готов к миру", а завершение конфликта станет для него политической смертью. Однако "сейчас складываются обстоятельства неизбежности этого процесса".