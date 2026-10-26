Песков сделал заявление об ограничении боевых действий из-за переговоров

Решение о возобновлении трёхсторонних переговоров с Украиной не подразумевает ограничений в боевых действиях. Об этом в понедельник заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и нанесение ударов по украинскому ВПК.

Представитель Кремля подчеркнул, что и Киев не останавливал удары по территории России.

Песков отметил, что примером для договоренностей о прекращении огня может быть решение по Алешкам. Там боевые действия были приостановлены в гуманитарных целях. В Кремле надеются, что Киев выполнит свою часть обязательств по этому вопросу.