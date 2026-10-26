Бывшая свекровь ответила на упреки Толкалиной: "У Любы сложный характер, никто не знает этого так хорошо, как я"

Любовь Толкалина известна не только своими ролями, но и бурной личной жизнью. Продолжительное время она встречалась с известным режиссером, продюсером Егором Кончаловским. В 2001 году актриса родила от него единственную дочь Марию Михалкову-Кончаловскую.

Однако несколько лет назад Толкалина и Кончаловский расстались. К счастью, они сумели сохранить человеческие отношения ради общей дочери.

Тем не менее, в недавнем интервью актриса признавалась, что предложение режиссера подписать брачный контракт стало для нее ударом. Кроме того, Любовь Толкалина пожаловалась, что свекровь, мать Егора, актриса Наталья Аринбасарова якобы активно вмешивались в их семью. В частности, будто бы именно она настояла на том, чтобы внучке дали имя Мария.

Журналисты связались с Натальей Аринбасаровой, чтобы прояснить ситуацию. Известная артистка постаралась ответить дипломатически. "У Любы сложный характер, никто не знает этого так хорошо, как я. Но она - прекрасная актриса и редкая красавица. Ничего плохого говорить о ней не буду и не могу. Нет больших актрис с ангельским характером", - заявила Аринбасарова "Миру новостей".

При этом она отметила, что и у всех Михалковых нелегкие характеры, и сама Маша не исключение.

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