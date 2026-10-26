Названа причина развода Андрея Кончаловского с женой-актрисой

Андрей Кончаловский был женат пять раз. С 1998 года он состоит в браке с актрисой Юлией Высоцкой.

Однако она не первая супруга-актриса режиссера. В 1965 году Андрей Кончаловский женился на актрисе Наталье Аринбасаровой. В 1966 году она родила ему сына Егора. Но этот брак вскоре распался - в 1969 году режиссер и актриса оформили развод.

В новом интервью Аринбасарова назвала причину расставания с Кончаловским. Она отказалась следовать за ним, передает "Мир новостей". "Андрею Сергеевичу хотелось поработать на Западе. Он звал меня в Европу. Но я сказала: "Что я там буду делать? Тарелки в ресторане мыть?" На что он ответил: "Лучше тарелки мыть в Париже, чем сниматься на "Казахфильме". Я точно знала, что для меня лучше сниматься в казахских фильмах, чем в том же Париже мыть тарелки. Сейчас, как известно, кинематограф Казахстана переживает расцвет, и мой сын снимает глобальные картины в Казахстане..." - объяснила актриса.

После развода Андрей Кончаловский женился на француженке Вивиан Годе и уехал в Европу, а Наталья Аринбасарова вышла замуж за его друга, художника Николая Двигубского. От него она родила дочь Екатерину. Интересно, что до сих пор Наталья дружит с Вивиан. "Она - очень интересная личность. Звонит мне и что-то рассказывает забавное", - отметила Аринбасарова.

Актриса совершенно не жалеет, что в свое время не уехала за границу. "Я очень люблю Москву. Двигубский тоже звал меня во Францию, но я отказалась. Я - актриса, выпускница ВГИКа. И делать мне за границей нечего - там своих актеров хватает", - отрезала артистка.

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