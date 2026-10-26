Акимов рассказал Путину о состоянии банковской системы России

Состояние банковской системы и ее вклад в экономику страны обсудили сегодня Владимир Путин и глава Газпромбанка Андрей Акимов на встрече в Кремле

Акимов: Если разрешите, я коротко расскажу о банке. Но подумал, что нужно в первую очередь сделать одно важное утверждение. Поскольку мы часть банковской системы, я вижу, что банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии. Это благодаря работе и Центрального банка, и благодаря работе Правительства, и знаете, что очень важно, благодаря Вашему личному вниманию к вопросам экономики и финансов. Я искренне это утверждаю.

Большую часть кредитного портфеля банка обеспечивают крупные промышленные заемщики. Это предприятия машиностроения, химической промышленности, сельского хозяйства. Особое внимание уделяют финансированию инфраструктурных проектов: строительству дорог, мостов и научно-производственной базы.

Например, создано несколько центров квантовых технологий. Выявлять перспективные исследования и доводить их до реализации помогает сотрудничество с университетами - у банка подписаны соглашения со ста вузами.