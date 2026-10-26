Российская сторона не станет публично обсуждать детали переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, в Москве полагают, что "это навредит потенциальному будущему мирному процессу".

При этом Песков подчеркнул, что серьезный разговор, включающий огромное количество деталей, предстоит для урегулирования конфликта на Украине. В частности, территориальный вопрос может так или иначе быть темой для обсуждения в ходе попыток мирного урегулирования.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис указывал, что Украине больше нечего предложить в переговорном процессе по урегулированию конфликта с Россией. Как заявил военный, "суровая реальность заключается в том, что сколько бы ни было наложено санкций на Россию, значения это не имеет".

В Сети между тем резко критикуют предводителя киевского режима Владимира Зеленского за прилюдное изъявление недовольства снятием санкций с России. Утратившему легитимность президенту Украины напомнили, что "условия не улучшатся", поэтому лучше соглашаться на мир сейчас, особенно с учетом того, что "Трамп тебя не любит, Путин тебя ненавидит, а Илон Маск теперь призывает к смене лидера Украины для прекращения этой кровавой войны" (цитаты по РИА Новости).