Кремль оценил перспективы отношений с Сербией: "Танго танцуют вдвоем"

Москва надеется, что бывший президент Сербии Александр Вучич продолжит вносить вклад в развитие двусторонних отношений с Россией. Об этом заявил в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий представителя кремля последовал за сообщениями о том, что коалиция “Объединенная Сербия" Вучича не смогла получить большинство мест в парламенте по итогам прошедших накануне выборов, ее результат составляет около 39,23%. Оппозиционный "Студенческий список" набирает 52,54%. Больше никто не преодолел 3%-ный проходной порог.

Александр Вучич не исключил, что при новой власти "у нас будут санкции против России — они сделают всё, чего мы не хотели". Однако Дмитрий Песков выразил надежду на то, что новая политическая сила, которая придет к власти в результате выборов в Сербии, поймет выгодность сотрудничества с Россией и "ее действия также будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений".

Россия намерена и дальше всемерно способствовать развитию отношений с Сербией, но "танго танцуют вдвоем", цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Тем временем сенатор Сергей Перминов, который входит в миссию наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, назвал прошедшие в Сербии выборы инструментом противников Вучича для продвижения повестки встраивания Белграда в западное русло. При этом "были мобилизованы большие силы, чтобы сместить вектор настроений".

Тем не менее, отказ от традиций сотрудничества между Москвой и Белградом выглядит нежелательным для многих в Сербии, цитирует российского политика РИА Новости.