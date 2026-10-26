Собянин: Москва остается главным культурным центром России

Москва остается главным культурным центром России, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

В 2027–2029 годах на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия столичные власти планируют выделить из городского бюджета 782,5 миллиарда рублей.

Как уточнил мэр, продолжится обновление зданий и материально-технической базы музеев, театров, культурных центов, библиотек, парков культуры и отдыха.

В следующем планируется завершить проведение ремонтных работ Прогресс Сцены А. Джигарханяна Театра сатиры, продолжить модернизацию материально-технической базы Московского театра оперетты, завершить разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы в Московском театре на Таганке.

Подробности - в посте главы города.