Стало известно о свадьбе Михаила Ефремова с молодой красавицей-актрисой

Михаил Ефремов смог наладить жизнь после освобождения из колонии. Актер вернулся на сцену, развелся с пятой женой и счастлив в отношениях с красавицей-актрисой. Подробности жизни звезды сериала "Граница. Таежный роман" раскрыла его сестра Анастасия.

"Михаил сейчас много работает. Он как-то затихарился очень, избегает общественных мест, его даже не было в "Современнике" на дне рождения папы. Но рядом у него очень верная соратница, которая держит его в курсе всего абсолютно происходящего в театре, потому что ему очень важен театр. Уже начались и съемки", — заявила Анастасия ведущему ток-шоу "Звезды сошлись" Тимуру Еремееву.

По словам Ефремовой, ее брат намерен узаконить отношения с 43-летней Дарьей Белоусовой. Молодая невеста дождалась Михаила Олеговича из колонии. Она ездила на свидания, всячески подбадривала любимого. А после того, как актер развелся с Софьей Кругликовой, пара готовится к свадьбе.

"Рядом с ним сейчас очаровательная подруга, которая очень мне нравится – наверное, больше всех его предыдущих подруг. Даша Белоусова красива, умна, талантлива, у нее прекрасное чувство юмора, очень хорошо воспитана, а самое важное — она его очень любит. Она его ждала. Даша — его правильный выбор", — подчеркнула сестра артиста.

О романе Ефремова с актрисой "Современника" стало известно после аварии 8 июня 2020 года, в которой погиб водитель Сергей Захаров. Первую ночь после ДТП Михаил Олегович провел в съемной квартире Белоусовой.

Напомним, что Ефремов был женат пять раз. Его первой избранницей стала актриса Елена Гольянова. Вторая жена редактор Ася Воробьева подарила актеру первенца — сына Никиту. В браке с народной артисткой России Евгенией Добровольской родился второй сын Ефремова Николай. Четвертая жена артиста Ксения Качалина скончалась в ноябре прошлого года. От нее у актера осталась дочь Анна-Мария. В пятом браке, с Софьей Кругликовой, на свет появились трое детей – Вера, Надежда и Борис.