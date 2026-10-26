79-летняя жена на дне рождения Никиты Михалкова блистала в платье с разрезом до бедра

21 октября Никите Михалкову исполнился 81 год. На днях прославленный режиссер устроил по этому поводу грандиозное торжество.

У знаменитого артиста четверо детей, 14 внуков и уже несколько правнуков. Почти все они собрались в театре "Мастерская 12", чтобы поздравить главу семьи с днем рождения. Именно там впервые после свадьбы и рождения дочери появились вместе Надежда Михалкова и ее новый супруг Руслан Кухарук.

Также на торжестве отметились почти не появляющийся на публике Степан Михалков с женой Лизой и детьми, Анна Михалкова приехала с дочкой и сыновьями, Артем Михалков с детьми и супругой, его дочь Наташа — с мужем и маленьким сыном.

Фотографии с мероприятия опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" супруга Никиты Михалкова Татьяна. Судя по комментариям, именно она произвела фурор среди интернет-пользователей. Фанаты рассыпались в комплиментах 79-летней жене именинника, которая появилась на торжестве в платье с разрезом до бедра.

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"Татьяна совершеннейшая красавица!", "Жена Михалкова еще огого", "Вот это платье у Татьяны Михалковой! Красота!", "Супруга под стать Михалкову. Смело надела платье с таким разрезом в таком уважаемом возрасте, респект!", "Обалденная Татьяна Михалкова!.." - высказались комментаторы в Сети.

Интересно, что особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что на фото нет брата именинника, режиссера Андрея Кончаловского. Присутствовал ли он на мероприятии, точно неизвестно.

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