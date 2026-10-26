"Мосбилет" составил маршрут по мистическим местам Хамовников

В сервисе "Мосбилет" появился тематический прогулочный маршрут по району Хамовники. Программа объединяет исторические факты, городские легенды и адреса, связанные с именами выдающихся деятелей российской культуры и государственности. Протяженность пути составляет шесть километров, а ориентировочное время прохождения — около трех часов.

Отправной точкой маршрута стал Музей М.А. Булгакова на Большой Пироговской улице. В этом доме писатель проживал в Москве и начал работу над своим знаменитым романом "Мастер и Маргарита". Посетителям предлагается осмотреть экспозицию, состоящую из трех помещений: коридора, кабинета и комнаты. В кабинете установлены пять интерактивных столов, которые позволяют изучить творческий путь автора и контекст его произведений. На осмотр музея рекомендуется выделить не менее 40 минут. Учреждение работает со вторника по воскресенье, для посещения требуется билет.

Далее путь пролегает через парк "Усадьба Трубецких". История места восходит к 1683 году, когда князь Василий Голицын получил эти земли от царей Ивана и Петра Романовых. Согласно преданиям, после опалы князя и его ссылки, он предсказал, что ни один знатный род не сможет обрести здесь долгого счастья. Сегодня территория парка с липовыми и кленовыми аллеями открыта для свободного посещения круглосуточно.

Следующий этап прогулки — Новодевичий монастырь, памятник архитектуры московского барокко. Обитель окутана множеством легенд, одна из которых связана с царевной Софьей, сестрой Петра I. В монастыре можно увидеть Смоленский собор с фресками XVI века и посетить прилегающий парк "Новодевичьи пруды". Вход на территорию свободный.

Завершается маршрут на Новодевичьем кладбище, где покоятся писатели Антон Чехов, Николай Гоголь, Михаил Булгаков, композитор Дмитрий Шостакович, артист Юрий Никулин, а также государственные деятели Никита Хрущев и Борис Ельцин. Некрополь разделен на три части: старую, новую и новейшую. Многие надгробия признаны произведениями искусства, созданными ведущими мастерами XX века. На посещение кладбища стоит отвести не менее часа, вход свободный.