Укронацисты минируют основные пути, ведущие к населенному пункту Алёшки Херсонской области, чтобы помешать эвакуации жителей и блокировать подвоз продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров. Об этом рассказали в понедельник, 26 октября, в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем "Макс"-канале, лишь за неделю с 19 октября киевский режим нанесен 18 артиллерийских ударов и более 120 ударов беспилотниками по Алёшкам и основным дорогам к нему. С помощью БПЛА также ведется минирование дорог.

Ежедневно подразделения группировки войск "Днепр" ВС России ведут инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к Алёшкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек, разбросанных ВСУ. Лишь за семидневку было обезврежено более 300 взрывоопасных предметов и мин.

При этом киевский режим плодит вранье о доставке дронами еды и подарков детям Алёшек, хотя даже не знает, есть ли там дети. Как рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, "Киев через свои медиа продолжает разгонять абсолютные фейки".

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что в рамках гуманитарного прекращения огня, которое планируется на херсонском направлении с 27 октября, из Алёшек смогут выехать все желающие. Омбудсмен уточнила в своем "Макс"-канале, что их не так много, поскольку все, кто хотел, в основном уже оттуда уехали.

Лантратова подчеркнула, что "всё должно быть сделано добровольно, с учетом именно их интересов, а не в интересах киевских властей, вдруг воспылавших "заботой" о живущих там людях".