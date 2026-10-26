Россия приветствует решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) провести чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года в Москве — это важный шаг в деполитизации спорта. Такое мнение высказал в понедельник, 26 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью, потому что эта семья не может жить полноценно без участия России".

Однако в том, что касается вероятности проведения в России еще одних Олимпийских игр, "так далеко не надо забегать", отметил политик. По словам пресс-секретаря президента, "здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений", причем пока соответствующего вопроса нет на повестке дня, сообщает ТАСС.

Тем временем Россия продолжает отстаивать интересы своих атлетов, защищая от дискриминации по национальному признаку. Российский министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев напомнил, что отдельные страны не имеют права отказывать нашим спортсменам в участии в турнирах, если Международный олимпийский комитет и профильная ассоциация выдала допуск. Права проведения международных стартов за такую дискриминацию уже лишились Польша, Латвия, Эстония и другие страны Европы.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил, что его страна будет бойкотировать международные соревнования, в которых участвуют россияне и белорусы. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова охарактеризовала такой подход фразой "Назло матери отморожу уши" и риторически поинтересовалась, в чем смысл наказывать себя таким самоотстранением "из вредности и глупости".