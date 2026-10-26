47-летняя Светлана Хоркина вышла в свет в дерзком мини и произвела фурор

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в свои 47 лет великолепно выглядит. Спортсменка ведет блог, на страницах которого делится фотографиями с поклонниками, и народ в восторге от снимков.

Недавно Светлана появилась на публике в дерзком мини. Гимнастка надела черную блузку, серый пиджак и коротенькую юбку. Свой смелый образ Хоркина дополнила роскошным маникюром — красный цвет, как выяснилось, очень идет обычно сдержанной гимнастке.

В 47 лет у спортсменки идеально гладкое лицо и стройная фигура. Это позволяет Светлане выставлять в Сеть фото без какой-либо обработки. Что очень нравится ее поклонникам. Уставшие от одинаковых лиц знаменитостей россияне осыпают Хоркину комплиментами, хваля ее за натуральную красоту.

В Сети дерзкий образ Хоркиной с мини-юбкой вызвал безоговорочное одобрение. Неувядающую гимнастку, которая вновь произвела фурор, даже поставили в пример другим звездам.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Вот как надо о себе заботиться, а не надувать щеки и губы у косметолога"; "С такой фигурой можно и мини носить!"; "Светлана бесподобна!"; "Ну вот можно же и без фильтров быть красоткой"; "Лет на 20 помолодела, а ножки от ушей", "Королева"; "Глаз не оторвать, ну и красотка!", — пишут в комментариях под фото Хоркиной пользователи Сети.