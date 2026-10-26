Число введенных против России незаконных ограничительных мер превысило 30 тысяч. А страна как стояла, так и стоит, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Как сказал зампред Совбеза на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!", Россия развивается даже под давлением этих 30 тысяч санкций. Это весьма показательно, демонстрирует огромный экономический потенциал, отметил Медведев. При этом он признал, что для государства это довольно серьезное испытание.

По словам Медведева, страны Запада активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду в качестве средства политического давления против государств мирового большинства. Запад пользуется тем, что по некоторым позициям у него есть определенные преимущества, передает ТАСС.