Многонациональная бригада НАТО с 26 октября по 8 ноября проводит на востоке Латвии учения Resolute Reforger 2026.

Как сообщает Baltnes, в маневрах задействованы около 3 тысяч военнослужащих и примерно 1 тысяча единиц военной техники, что делает данные учения по развертыванию сил самыми масштабными в истории.

Военным предстоит выполнение ряда задач по развертыванию сил, снабжению, управлению и связи, а также совершенствованию взаимодействия с Национальными вооруженными силами.

Маневры пройдут, в частности, на территории Алуксненского и Балвского краев Латвии, которые граничат с Россией.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО, дислоцированных на восточном фланге альянса, планируется довести до бригадного уровня в 2027 году. Военный блок проводит учения с отработкой наступательных сценариев против России и Беларуси.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в октябре указывал, что Североатлантический альянс в непосредственной близости от российских границ проводит учения по отработке применения ядерного оружия — это нельзя расценивать иначе как провокацию. Москва подготовит "адекватный военный ответ", поскольку "так на нашем месте поступило бы любое уважающее себя государство".