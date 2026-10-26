Заявление о признании паспорта недействительным разрешили подавать через "Госуслуги"

Россияне могут через портал "Госуслуги" подать заявление о признании паспорта недействительным, если ситуация требует как можно скорее уведомить компетентные органы об утрате документа.

Как пояснили в миграционной службе Министерства внутренних дел России, в случае потери или кражи паспорта гражданин может в онлайн-режиме подать заявление о признании его недействительным. Власти оперативно узнают о случившемся — это поможет минимизировать риски на случай попадания персональных данных в руки мошенников.

Подать заявление можно только в отношении собственного внутрироссийского паспорта при наличии подтвержденной учетной записи на "Госуслугах". Обратной силы это действие не имеет: документ нельзя будет использовать, даже если он позднее найдется. При этом получение нового паспорта является самостоятельной услугой, которую потребуется получать отдельно.

Между тем ТАСС сообщает, что проверить действительность паспорта гражданина России можно через официальный сервис МВД на портале "Госуслуги". Подобная опция может быть полезна гражданам при трудоустройстве, заключении сделок с недвижимостью, оформлении займа или кредита.

В целом ряде случаев предъявление паспорта может заменить QR-код из мессенджера "Макс". Прозвучало даже предложение разрешить пенсионерам получать пенсии по такому коду — на случай, если пожилой человек забыл паспорт дома. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил "Российской газете", что это еще и повысит конфиденциальность: когда сотрудник банка или почтового отделения сканирует QR-код, на экране его рабочего терминала отображаются только те данные, которые необходимы для подтверждения личности и выдачи выплаты. Посторонний человек не видит другие паспортные сведения.