Ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS никак не доставят на Украину из-за Пита Хегсета. Глава Пентагона уже месяц не подписывает соответствующие документы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как написал глава киевского режима в Telegram, подписи господина Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS в Киеве ждут на протяжении месяца. По словам Зеленского, он поручил своим представителям обсудить проблему с американской стороной.

Близкий соратник президента США Дональда Трампа, Пит Хегсет периодически становится объектом критики со стороны оппонентов действующего американского президента. Что касается Зеленского, то в Москве неоднократно отмечали попытки главы киевского режима активно вмешаться во внутренние американские процессы.