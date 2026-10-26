Льющая слезы по Роману Товстику Елена годами ему изменяла и содержала любовника

Скандалы в семье Елены и Романа Товстика не утихают даже спустя год после развода. Вскрылось новое обстоятельство, после которого многодетная мама уже не выглядит несчастной жертвой коварной разлучницы-соседки.

Выяснилось, что Елена во время брака с Романом изменяла ему с мастером спорта международного класса по триатлону Владимиром Турбаевским. Товстик не просто "ходила на лево", она давала деньги возлюбленному. Дошло до того, что Елена купила мужчине квартиру. После расставания она одумалась и попыталась вернуть вложенные средства.

Многодетная мать потребовала, чтобы Владимир вернуть средства, но тот отказался. Тогда Товстик обратилась с иском в Кунцевский районный суд Москвы, но проиграла дело.

"Действительно, Елена дала деньги, которые лежали у нее на счете под проценты, своему тренеру, с которым у них, как выяснилось, были длительные отношения. И я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена всё время транслировала, что Полина меня увела, что Полина разрушила семью", — рассказал Роман в беседе с VOICE.

Товстик подчеркнул, что знал о действиях жены. Якобы он собирался уйти из семьи еще до того, как влюбился в Полину Диброву. "Наша семья была разрушена изнутри. Как я изначально всем и говорил. Я ушел сам. Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда", — заявил Роман.

Напомним, скандал на Рублевке разразился летом 2025 года. Полина Диброва ушла от мужа к бизнесмену Роману Товстику, который в свою очередь оставил жену с шестью детьми. Сейчас мужчина борется за своих наследников, 19-летний сын Андрей по собственному решению переехал к бабушке с дедушкой, 16-летняя Анна и 13-летний Артем решили жить с отцом. Младшие дети пока остаются с Еленой.