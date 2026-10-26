В Москву уже начали съезжаться участники третьего саммита "Россия - Африка"

Первый саммит и экономической форум "Россия - Африка" состоялся в октябре 2019 года в Сочи. Затем это масштабное мероприятие принимал Санкт-Петербург в 2023 году. И вот теперь настала очередь Москвы, куда уже съезжаются лидеры африканских государств.

Вот по взлетно-посадочной полосе к месту торжественной встречи двигается самолет главы переходного правительства Мали. А вот чаем с баранками и прочими национальными русскими сладостями потчуют уже президента Зимбабве.

Всего в Москву приедут делегации из 30 африканских государств, большинство из которых будет представлено на высшем уровне. В течение нескольких дней они обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной. В том числе в области энергетики.

"Мое присутствие здесь - это явный сигнал, что Нигерия готова усиливать двустороннее сотрудничество с Россией. В том числе мы хотим воспользоваться российскими технологиями для развития нашего нефтегазового сектора. В Нигерии крупнейшие запасы газа в Африке. Но на саммите мы планируем взаимодействие по множеству вопросов", - отметил Экперикпе Экпо, государственный министр нефтегазовых ресурсов Нигерии.

Энергетика - лишь одно из многочисленных направлений, которые сейчас активно развиваются. Работа также ведется в области сельского хозяйства, образования и здравоохранения. По оценкам экспертов, к 2030 году товарооборот между Россией и странами африканского континента достигнет пятидесяти миллиардов долларов. И это далеко не предел.

Причем российско-африканское партнерство уже вышло за пределы типичной торговли сырьем и продовольствием. Речь уже идет о совестных инфраструктурных и инновационных проектах. Все это будет детально обсуждаться в течение нескольких дней с участием политиков, экспертов и экономистов. Примет участие в дискуссии и президент России.

"Президент продолжает готовиться к напряженным четырём дням, которые он проведет в Москве. Уже завтра состоится саммит стран-экспортеров газа. И затем саммит "Россия - Африка" с большим количеством двусторонних встреч", - сообщил Дмитрий Песков.

Владимир Путин неоднократно говорил, что Африка стремительно развивается. И уже давно играет заметную роль в международных делах, по сути, превратившись в один из мировых центров силы. Сотрудничество со странами данного континента крайне выгодно России. И его необходимо продолжать развивать. Это намерение закрепят в совместном плане партнерства, рассчитанном на ближайшие три года.

Документ подпишут по итогам саммита "Россия - Африка", на который продолжают съезжаться гости. В связи с эти москвичей уже предупредили о том, что на дорогах возможны перекрытия. И лучше всего в эти дни использовать общественный транспорт.