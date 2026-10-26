Студент медколледжа, рискуя собой, спас из огненной ловушки мужчину в Ростове-на-Дону

Этот пожар соседи никогда не забудут. Столб черного дыма, взрывающиеся баллоны. Но самое страшное - в полыхающем доме был человек. На крики никто не отвечал. Огонь разгорался. Первым к раскаленным дверям пошел Эрик Саркисян. Как был - в домашних тапочках. Возникла проблема с замком. Помог еще один сосед - он знал код. А дальше Эрик действовал как профессиональный спасатель. Подхватил обгоревшего Валеру и бережно понес его подальше от огня.

Юноша не отходил от пострадавшего до самого приезда скорой. Помогли знания - Эрик учится в медицинском колледже.

"Я его перетащил, у него была снята кожа. Он хотел касаться рук - грязными руками по поверхности. Я ему не давал этого делать. Я его аккуратно грузил в машину скорой помощи. И соблюдал технику безопасности", - рассказал он.

Валеру отвезли в реанимацию - у него ожоги 70% поверхности тела. Его супруга в шоке. Ходит вдоль дома со слезами на глазах. Говорить о произошедшем не может. Только твердит слова благодарности смелому соседу: "Большое ему спасибо, Эрику. Большое спасибо. Что он помог ему оттуда выбраться. Хороший мальчик. Он к мужу часто обращался. Муж ему часто помогал. Было так страшно - подходить. Все взрывается. Как он вообще туда подошел".

Соседи уверены - дело не только в учебной специальности Эрика: "Если бы он даже не учился и не имел никакого отношения к медицине, он поступил бы ровно так же . Потому что это такой человек, который не остался бы в стороне и обязательно пришел на помощь".

А еще он очень добрый и скромный: "Это человек слова, человек дела. Он не думает сейчас, что он - герой".

"Нет, абсолютно нет. Это мой долг. Я должен помочь человеку", - говорит Эрик.

От построек в пострадавшем дворе осталось пепелище. Обуглен дом, машины в копоти. Но местные говорят исключительно об Эрике. Радуются, что рядом с ними живет человек, которого даже звать не надо. Он сам приходит на помощь.