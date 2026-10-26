Возросло число жертв атаки ВСУ на Воронежскую область. По данным регионального минздрава, на данный момент известно о троих погибших. Количество пострадавших в результате террористического нападения также выросло – до 39 человек.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в "Максе", в течение минувшей ночи и утром 26 октября силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 беспилотников. Более 70 дронов сбито непосредственно над Воронежем. Значительная часть пострадавших находилась в поезде, на который упали обломки беспилотника, в числе жертв – один ребенок.

Губернатор провел совещание регионального правительства. Гусев начал его с минуты молчания и выразил соболезнования родным и близким погибших.