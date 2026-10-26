Больную раком Лерчек увезут в Китай? Раскрыты подробности лечения блогера

Валерия Чекалина в конце февраля узнала о страшном диагнозе. У многодетной мамы обнаружили рак, болезнь дошла до четвертой стадии.

Лерчек прошла несколько курсов химиотерапии, летом ей стало лучше, блогер ходила в спортзал, посещала светские мероприятия и снялась в нескольких рекламных фотосессиях. Но осенью ей резко стало хуже. В последнее время Чекалина жалуется на сильные боли в спине, из-за которых не может нормально ходить.

Новое обследование выявило, что рак распространился на новые органы. Медики посоветовали Лерчек пройти лечение за границей. Врачи рекомендуют многодетной маме отправиться в Китай и попробовать уникальные местные технологии лечения — CAR-T-терапию.

Однако, без разрешения суда блогер не может покидать страну. Чекалина уже направила прошение и ждет ответа.

Между тем, Валерию готовы принять две китайские клиники. Об этом журналистам Пятого канала сообщил инсайдер. Якобы врачи Поднебесной изучили историю болезни Лерчек и предложили ей план лечения. "Есть две клиники, которые готовы взять. Было предварительное письмо от одной. Валерия решает, в которую из них обратиться", — поделился источник.

Напомним, что бывший муж блогера Артём Чекалин заявил в суде, что последние полтора месяца Валерия практически не вставала с кровати. Мужчина опасается, что в ближайшее время он может остаться единственным опекуном троих детей Лерчек.