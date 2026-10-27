Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 27 октября, 222 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями, над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Чёрного моря.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что в Приморске под удар укронацистов попал пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Как написал губернатор в своем "Макс"-канале, погиб один человек. Пострадавших доставили в больницу.

Глава Брянской области Егор Ковальчук сообщил в "Максе", что в Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с украинского беспилотника. В результате атаки БПЛА в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек.

Беспилотники используются бандеровцами и для минирования дорог — таким способом ВСУ блокировали Алешки Херсонской области, чтобы помешать эвакуации жителей и блокировать подвоз продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров. С 27 октября действует режим прекращения огня в районе этого населенного пункта.