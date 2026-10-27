В ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Поражены военные цели в Киеве, Днепропетровске и Черновицкой области. В зоне спецоперации идет наступление сразу на нескольких участках фронта.

В Харьковской области мощную поддержку штурмовикам оказывают расчеты войск беспилотных систем. В этот раз операторы БПЛА обнаружили вблизи линии фронта вражескую артустановку "Краб" польского производства. В результате атаки дронов она была ликвидирована.

На Днепропетровском направлении пехоту на линии боевого соприкосновения надежно прикрывают снайперы. Они круглосуточно ведут наблюдение за воздушной обстановкой и уничтожают неприятельские беспилотники, не давая им выйти на боевой курс.

А это кадры боев за село Общее в Запорожской области, которое перешло под контроль российских войск. Чтобы освободить населенный пункт от неонацистов, нашим бойцам пришлось преодолеть глубоко эшелонированную оборону ВСУ.