Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Гвардии рядовой Александр Даньшин вместе с группой радиоэлектронной борьбы эффективно противодействовал беспилотникам противника. Получая данные от наших операторов дронов, он менял направления постановки радиопомех и с помощью БПЛА прикрывал наступавшие российские штурмовые подразделения.

Гвардии ефрейтор Александр Заруцкий - старший повар - организовал своевременное обеспечение наших военных продовольствием. По собственной инициативе он предложил перестроить последовательность приготовления, сборки и упаковки продуктовых наборов и внедрил эти изменения.